Пострадавший во время стычки с чемпионом Европы по боксу рассказал об инциденте

21-летний студент Олег Гусаревич, который пострадал во время стычки с чемпионом Европы по боксу и бывшим членом сборной России Никитой Ивановым, рассказал об инциденте.

«Чувствую себя дерьмово. У меня сломан нос в трёх местах, смещение лицевой кости, травма почки. Также травмированы два пальца левой руки. Мы вышли с друзьями покурить на улицу, он вышел за нами через пару минут. Он обнял меня и товарища, который рядом стоял. Мягко говорят неприятно ощущать объятия от какого-то непонятного незнакомца, очень пьяного человека. Он попросил сигарету, я в ответ попросил, чтобы он убрал руку. Он меня так по плечу хлопает. То есть он стоял так где-то секунд 15-20, наверное, хлопал. Я ему продолжал говорить, чтобы он не трогал меня. После чего он налетел и побил меня», — приводит слова Гусаревича телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что охранники заведения и сотрудники попытались разнять дерущихся, но Иванов успел достать пистолет и сделать пару выстрелов. В результате инцидента пострадали четыре человека, из которых трое – сотрудники ресторана. Иванов задержан.