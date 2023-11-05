Чемпион Европы по боксу устроил стрельбу во время драки в московском ресторане

Чемпион Европы по боксу и бывший член сборной России Никита Иванов стал участником скандальной драки в московском ресторане «Паулайнер», сообщает телеграм-канал Baza. Об инциденте стало известно сегодня, 6 ноября.

По информации ресурса, Иванов подошёл к посетителям ресторана и попросил закурить, но вёл себя вызывающе, после чего завязался конфликт. Сообщается, что участники драки были пьяны.

Охранники заведения и сотрудники попытались разнять дерущихся, но Иванов успел достать пистолет и сделать пару выстрелов. В результате инцидента пострадали четыре человека, из которых трое – сотрудники ресторана. Иванов задержан.