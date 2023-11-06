«Это случается со всеми». Британский экс-чемпион объяснил, почему Фьюри на спаде

Британский экс-чемпион мира, а ныне аналитик и комментатор Джонни Нельсон объяснил, почему действующий обладатель титула WBC Тайсон Фьюри находится на завершающей стадии своей карьеры.

«Я считаю, что ногам Фьюри пришёл конец. Посмотрите на его движения, ему понадобилось шесть раундов, чтобы нащупать дистанцию. Нганну давил на него, а у этого парня не было ни одного профессионального боя. Такое не должно случаться даже раз в миллион лет.

Даже если Тайсон и недооценил Нганну, его работы передней рукой и подвижности должно было хватить, чтобы удержать Фрэнсиса на дистанции. Я понял, что его ногам конец. В какой-то момент это случается со всеми», — сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу Second Out.