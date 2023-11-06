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Карл Фроч объяснил, почему Джошуа не готов к бою с Нганну

Карл Фроч объяснил, почему Джошуа не готов к бою с Нганну
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о потенциальном боксёрском поединке между звёздным соотечественником и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Бой Энтони Джошуа и Нганну интригует, и это то, что я хотел бы увидеть. Хотя я считаю, что Джошуа не готов. Он может перебоксировать Нганну и победить, он олимпийский чемпион, он раз за разом доказывал, насколько хорош, но после боя с Руисом появились вопросы к его ментальной устойчивости. Нганну же стоить дать ещё одну возможность выйти в ринг с Фьюри», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Джошуа нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году.

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