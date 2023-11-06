Шаблий сказал, кто опаснее для Махачева в паре Эдвардс — Ковингтон

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Bellator Александр Шаблий высказался о потенциальном переходе действующего чемпиона UFC Ислама Махачева в полусредний дивизион (до 77 кг).

Напомним, чемпион в полусреднем весе определится в поединке британца Леона Эдвардса и американца Колби Ковингтона, который состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Думаю, что Леон Эдвардс. Колби Ковингтон очень много работает первым номером, много атакует и оказывает давление. Эдвардс – очень техничный парень, его тяжело держать на настиле, и он хорошо раскрывается в стойке. К тому же он, как и Ислам, левша, а потому им обоим будет тяжело. Левша с левшой крайне редко работают в зале. Для меня как для фаната это будет очень интересный поединок», — приводит слова Шаблия издание MMA.Metaratings.ru.