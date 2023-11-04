Дариуш: бой Махачева с Гамротом был бы интересней, чем с Волкановски

Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш считает, что поляк Матеуш Гамрот, страховавший реванш Махачев – Оливейра, дал бы россиянину более тяжёлый бой, чем австралиец Алекс Волкановски.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоялся в октябре на турнире UFC 294 и завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

«По правде сказать, я хотел бы увидеть Гамрота в бою с Исламом, поскольку он изначально страховал поединок. Бой с Волкановски — это круто, но у парня было девять дней на подготовку после операции на руке. Неважно, что говорят, мы не могли увидеть лучшего Волкановски. Гамрот не так давно подрался с Физиевым и выглядел хорошо, поэтому он мог сразиться с чемпионом, и это было бы интересней», — сказал Дариуш в интервью ESPN.