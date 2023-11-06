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Алекс Волкановски сразится с Илией Топурией на турнире UFC 298

Алекс Волкановски сразится с Илией Топурией на турнире UFC 298
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Генеральный директор UFC Дана Уайт объявил о поединке за звание чемпиона в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски (26-3) и грузином Илией Топурией (14-0).

Противостояние возглавит турнир UFC 298, который состоится в первом квартале 2024 года, дата и место проведения станут известны позже.

Алексу Волкановски 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), австралиец уступил техническим нокаутом действующему чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в американском промоушене шесть побед и ни одного поражения.

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