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Стерлинг: Нганну выиграл игру с UFC и теперь не думает о деньгах

Стерлинг: Нганну выиграл игру с UFC и теперь не думает о деньгах
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал успешный дебют камерунского тяжеловеса Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе.

«Я считаю, что Фрэнсис выиграл эту игру. Он хотел сделать то, что хотел, и сделать это на своих условиях. Возможно, это заняло бы некоторое время, возможно, какое-то время ему не платили, но теперь эти деньги [за бой с Фьюри] компенсируют всё. Он верил в себя, делал ставку на себя и, в конце концов, оказался прав. И теперь он не думает о деньгах», — сказал Стерлинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее в команде украинского чемпиона в супертяжёоом весе Александра Усика высказались о возможности поединка с Фрэнсисом Нганну.

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