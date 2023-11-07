RCC анонсировал реванш между Шлеменко и Иличем

Лига смешанных единоборств RCC определилась с датой реванша между звёздным российским бойцом Александром Шлеменко и представителем Сербии Александром Иличем. Как информирует пресс-служба промоушена, их поединок возглавит турнир RCC 17, который состоится 15 декабря на многотысячной арене в Екатеринбурге.

Первая встреча Шторма и Джокера прошла 26 августа прошлого года и завершилась сенсационным поражением россиянина. На 14-й секунде первого раунда серб пробил мощный удар коленом в голову соперника, после чего провёл добивание, и рефери остановил бой.

Эта победа изменила вектор развития карьеры Джокера – он сразу же получил несколько предложений и выбрал бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса, а затем провёл поединок в родной Сербии. Шлеменко был более активным – четыре боя за год, в том числе с Лысым Хищником и Ясубеем Эномото.

Отметим, что в соглавном поединке турнира зрители увидят легендарного Алексея Олейника. Соперник Удава будет назван в ближайшее время.