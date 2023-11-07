Илич: мне не нравится, как Шлеменко жалуется про первый бой

Сербский боец смешанных единоборств Александр Илич высказался по поводу реванша с россиянином Александром Шлеменко.

«Я ничего необычного не чувствую. Этот реванш должен был состояться. Я знал, что рано или поздно мы сразимся.

Я снова финиширую Шлеменко. Мне не нравится, как он рассказывает о нашем первом поединке, он жалуется на судей. Он уже оказывает на них сейчас давление и говорит плохо о той самой остановке рефери.

Знаю, что я должен прикончить его. Победа решением судей для меня не является правильным вариантом победы на территории России!» – приводит слова Илича пресс-служба промоушена RCC.

Напомним, 15 декабря Шлеменко и Илич проведут бой в Екатеринбурге. Поединок станет главным событием турнира RCC 17.

Первая встреча бойцов прошла 26 августа прошлого года и завершилась сенсационным поражением россиянина. На 14-й секунде первого раунда серб пробил мощный удар коленом в голову соперника, после чего провёл добивание, и рефери остановил бой.