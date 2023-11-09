Шакур Стивенсон назвал самого недооценённого боксёра в истории

Серебряный призёр Олимпиады-2016, действующий чемпион во второй полулёгкой весовой категории (до 59 кг) Шакур Стивенсон заявил, что считает бывшего лидера рейтинга P4P, непобеждённого Андре Уорда, самым недооценённым боксёром в истории спорта.

«Самый недооценённый боксёр когда-либо — это Андре Уорд, без сомнений. Не может быть никаких вопросов на этот счёт. Он недооценённый боец, Андре Уорд, и я думаю, что он не получил в боксе всего, что заслужил. Считаю, что во многом это связано с социальными сетями и всеми подобными вещами, которые важны в нашем мире. Честно, Андре Уорд — один из лучших бойцов, которые когда-либо надевали перчатки», — сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Bootleg Kev.