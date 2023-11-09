Мокаев назвал оппонента, с которым подрался бы в феврале 2024 года

Британский боец с дагестанскими корнями Мухаммад Мокаев обозначил следующего соперника, с которым он хотел бы встретиться в рамках промоушена UFC, и обратился к мексиканскому мастеру смешанных единоборств, экс-чемпиону UFC в наилегчайшей весовой категории Брэндону Морено.

«Слышал, что тебе нужен оппонент на 25 февраля, а я знаю, что мексиканцы — сложные соперники. Брэндон Морено, давай проведём этот бой. Я буду в Мексике, просто проинформируете UFC», — написал Мокаев в соцсети X (ранее Twitter).

На счету Мокаева 11 поединков в смешанных единоборствах в профессиональной карьере, все он завершил победами. Последним соперником Мокаева в UFC был Тим Эллиотт, которого он победил сабмишеном в середине третьего раунда.