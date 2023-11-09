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Биспинг обозначил позицию по мнению, что Джона Джонса следует лишить чемпионского пояса

Биспинг обозначил позицию по мнению, что Джона Джонса следует лишить чемпионского пояса
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Бывший боец UFC, а ныне авторитетный обозреватель смешанных единоборств Майкл Биспинг высказался о чемпионе UFC в тяжёлом весе Джоне Джонсе.

«Джон Джонс, вероятно, величайший боец всех времён. В целом он с лёгкостью проходил соперников в полутяжёлом дивизионе. Он пережил множество поколений и легенд и неоднократно защищал пояс! Поэтому любой, кто думает, что его следует лишить пояса, просто не понимает, что несёт. Они не знают, о чём говорят», — приводит слова Биспинга Eurosport со ссылкой на TNT Sports.

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев.

Джон Джонс успешно перенёс операцию:

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