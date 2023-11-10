Антонио Тарвер назвал боксёров, в поединке которых определится величайший всех времён

Бывший абсолютный чемпион мира, американец Антонио Тарвер высказал мнение, что Джервонте Дэвису необходимо проводить бои против более именитых боксёров, и заявил, что в поединке с Шакуром Стивенсоном определился бы величайший боксёр всех времён.

«Думаю, он хороший парень. Мне нравится смотреть его бои. Он представляет культуру прямо сейчас, и каждый может сопоставить себя с Джервонтой Дэвисом, но я хотел бы увидеть его бои против громких имён, потому что ты на столько велик, как тот человек, которого ты победил. Часто люди задаются вопросом, кого он победил.

Это то, о чём мы должны спросить себя в конце концов. Я верю, что большие бои возможны, но для танго нужны двое. Нам нужно, чтобы парни желали брать на себя риск и драться с другими крутыми ребятами. Если ты лучший, то поймёшь это за 12 раундов. Ты часто не понимаешь многого, пока не возьмёшься за дело, но иногда приходится рисковать, и нет ничего более полезного, чем риск, на который ты идёшь.

Вижу, что Джервонта Дэвис или Шакур Стивенсон останутся последними выжившими. Их бой был бы отличным. Сейчас слишком рано говорить, но этот бой мог бы стать одним из тех, который мы назовём легендарным, потому победитель мгновенно стал бы легендой и величайшим во все времена», — приводит слова Тарвера BoxingScene.