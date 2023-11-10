Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Загид Гайдаров стал чемпионом мира по боевому самбо

Россиянин Загид Гайдаров стал чемпионом мира по боевому самбо
Комментарии

Российский спортсмен Загид Гайдаров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боевому самбо в категории до 79 кг.

Россиянин Гайдаров в финале чемпионата мира досрочно (4:0) выиграл у представителя Узбекистана Фурката Рузиева.

В активе Гайдарова, помимо побед на чемпионатах России по боевому самбо, имеется золото на чемпионате Европы, которое спортсмен добыл в 2019 году.

Напомним, чемпионат мира по самбо проходит в Ереване с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Отметим, что золотые медали в первый день чемпионата мира в Ереване также завоевали Саян Хертек (до 58 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг).

Материалы по теме
Саян Хертек добыл первое золото для России на чемпионате мира по самбо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android