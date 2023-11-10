Россиянин Загид Гайдаров стал чемпионом мира по боевому самбо

Российский спортсмен Загид Гайдаров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боевому самбо в категории до 79 кг.

Россиянин Гайдаров в финале чемпионата мира досрочно (4:0) выиграл у представителя Узбекистана Фурката Рузиева.

В активе Гайдарова, помимо побед на чемпионатах России по боевому самбо, имеется золото на чемпионате Европы, которое спортсмен добыл в 2019 году.

Напомним, чемпионат мира по самбо проходит в Ереване с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Отметим, что золотые медали в первый день чемпионата мира в Ереване также завоевали Саян Хертек (до 58 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг).