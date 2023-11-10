Эльмира Кахраманова стала чемпионкой мира по самбо в весе до 54 кг

Россиянка Эльмира Кахраманова завоевала золото на чемпионате мира по самбо в весе до 54 кг. Спортсменка в финале одолела представительницу Румынии Кристину Бондарь.

Отметим, что в первый день соревнований российские самбисты выиграли четыре финальные схватки. Золотые медали получили: Саян Хертек (до 58 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Загид Гайдаров (до 79 кг, в боевом самбо).

Напомним, чемпионат мира по самбо проходит в Ереване с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

22-летняя Кахраманова является действующей чемпионкой России в весе до 54 кг и многократным призёром соревнований. Спортсменка из Смоленска также выиграла чемпионат Европы по боевому самбо в 2022 году.