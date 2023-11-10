Владимир Леонтьев завоевал золото на чемпионате мира по самбо в Ереване

Россиянин Владимир Леонтьев стал чемпионом мира по боевому самбо в весовой категории до 64 кг. Спортсмен из России одержал победу над представителем Кыргызстана Белеком Баракановым со счётом 4:0.

Чемпионат мира по самбо проходит в Ереване с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

37-летний Леонтьев является многократным призёром чемпионатов России по самбо и дзюдо. Одним из главных достижений российского спортсмена является золотая медаль на чемпионате Европы в 2008 году.

Напомним, также золотые медали в первый день чемпионата мира в Ереване завоевали Саян Хертек (до 58 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг). Серебряную медаль соревнований выиграл Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг)