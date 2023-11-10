Российские самбисты добыли четыре золотые медали в первый день чемпионата мира

Самбисты из России завоевали четыре золотые медали по итогам первого дня чемпионата мира по самбо, который проходит в Ереване (Армения). Также россияне добавили в свой актив по одной серебряной и бронзовой награде.

Золотые медали в первый день чемпионата мира в Ереване завоевали Саян Хертек (до 58 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг) и Владимир Леонтьев (до 64 кг). Серебряную медаль соревнований выиграл Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг), бронзовую — Светлана Уварова (до 59 кг).

Чемпионат мира проходит с 10 по 12 ноября. Россияне принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

Напомним, Хертек стал трёхкратным чемпионом мира по самбо. Ранее россиянин побеждал на турнирах в 2017 и 2022 годах.