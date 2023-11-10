Сен-Пьер обратился к Аспиналлу перед боем с Павловичем на турнире UFC 295

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях легендарный канадец Жорж Сен-Пьер обратился к британцу Тому Аспиналлу перед боем с россиянином Сергеем Павловичем за титул временного чемпиона американского промоушена в тяжёлом весе.

«Том, я знаю, что сейчас ты готовишься к бою с Павловичем. Тебе предстоит драться со страшным соперником, встречи с которым все хотят избежать. Никто не хочет драться с ним, но ты согласился, и мне нравится это в тебе. Именно это нужно, чтобы стать чемпионом.

Без страха нет отваги! Дерись как умеешь, без сожалений, и оставь всё позади! Желаю удачи, буду смотреть и болеть за тебя», – сказал Сен-Пьер в одной из своих социальных сетей.

Напомним, в ночь с 11 на 12 ноября мск Павлович будет сражаться с Аспиналлом за титул временного чемпиона в тяжёлом весе на турнире UFC 295. Поединок пройдёт в Нью-Йорке на известной арене «Мэдисон Сквер Гарден».