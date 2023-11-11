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Варварский — Сантос: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Варварский — Сантос: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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11 ноября в Калуге состоится турнир MMA Серия 74. В главном событии вечера встретятся представители полулёгкого веса: россиянин Илья Варварский и бразилец Магно Сантос. Начало турнира запланировано на 19:00 мск.

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Отметим, что вечер поединков состоится во Дворце спорта «Центральный» в Калуге.

Напомним, Илья Варварский – 29-летний российский спортсмен с рекордом 14-8-4. В ММА Серии Варвар дерётся с июня 2020 года и уже успел провести девять поединков – пять побед, два поражения и три ничьих. Свой последний бой Илья провёл в RCC: в июле 2023 года он уступил соотечественнику Ивану Бондарчуку судейским решением.

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