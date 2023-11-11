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«Иногда думаю — шансов нет». Аспиналл — о бое с Павловичем

«Иногда думаю — шансов нет». Аспиналл — о бое с Павловичем
Том Аспиналл
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Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл поделился настроем перед боем с россиянином Сергеем Павловичем. Поединок пройдёт в Нью-Йорке на турнире UFC 295.

«Как я себя чувствую? Хорошо, вполне расслаблен сейчас. Но настроение меняется периодически. Иногда я думаю: «Нет никаких шансов, что я проиграю этот бой». А через пару минут я уже думаю: «Нет шансов, что я могу победить Павловича». Но у меня такое всегда присутствует. Я научился драться без эмоций. Просто выхожу и делаю свою работу», – приводит слова Аспиналла TNT Sports.

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с американцем Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В настоящий момент Сергей занимает второе место в рейтинге тяжеловесов промоушена UFC.

UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Сергей Павлович - Том Аспиналл
12 ноября 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Том Аспиналл
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