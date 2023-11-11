Российские самбисты завоевали пять золотых медалей во второй день ЧМ-2023

Самбисты из России завоевали пять золотых медалей по итогам второго дня чемпионата мира по самбо, который проходит в Ереване (Армения).

Рамед Гукев завоевал золото в весовой категории до 71 кг (спортивное самбо);

Мухтар Гамзаев завоевал золото в весовой категории до 58 кг (боевое самбо);

Ксения Задворнова завоевала золото в весовой категории до 72 кг (спортивное самбо);

Шейх-Мансур Хабибулаев завоевал золото в весовой категории до 64 кг (боевое самбо) и стал пятикратным чемпионом мира;

Артём Осипенко завоевал золото в весовой категории свыше 98 кг (спортивное самбо) и стал 10-кратным чемпионом мира.

Чемпионат мира проходит с 10 по 12 ноября. Россияне принимают участие в турнире в нейтральном статусе.