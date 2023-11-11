Чимаев рассказал о травме руки, полученной в бою с Усманом

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев рассказал о травме правой руки, полученной в поединке с нигерийским экс-чемпионом Камару Усманом, который состоялся на турнире UFC 294 в октябре.

Напомним, изначально сообщалось, что у Чимаева перелом, однако позже стало известно о повреждении связок.

«Был вывих пальца, инфекция какая-то и связки были повреждены чуть… Сейчас намного лучше, но всё равно кость проверить надо», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу ММАТИКА.

Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2018 году и уже в июле 2020-го впервые провёл поединок в UFC. Всего за карьеру боец провёл 13 боёв и одержал 13 побед (11 – досрочных). Победа над Усманом стала для Чимаева седьмой подряд в UFC.