Чимаев заявил, что отказался от титульного боя со Стриклендом на UFC 297

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев прокомментировал организацию титульного поединка между американцем Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который состоится 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Австралия).

«Мне позвонил мой менеджер, сказал, что в январе. Даже менеджер не согласился с UFC, сказал: «Если хотите, делайте этот бой, кто выиграет, с ним подерёмся». У меня маленькие травмы сейчас. Лечим эти травмы, и ещё подготовиться к бою надо. С травмами не получится. Сейчас месяц реабилитации, потом подготовка», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу ММАТИКА.

Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2018 году и уже в июле 2020-го впервые провёл поединок в UFC. Всего за карьеру боец провёл 13 боёв и одержал 13 побед (11 – досрочных). Победа над Усманом стала для Чимаева седьмой подряд в UFC.