Россиянин Осипенко прокомментировал 10-ю победу на ЧМ по самбо

Россиянин Артём Осипенко прокомментировал победу на чемпионате мира по спортивному самбо, проходящему в Ереване (Армения).

Напомним, победа стала для 35-летнего Осипенко 10-й в карьере. Впервые он завоевал золото мирового первенства в 2010 году.

«Какие эмоции… Ну нормально (улыбается). Как при первой, так и при 10-й… Сейчас чуть отдохнуть, чемпионат России скоро, надо опять готовиться.

Какая победа самая сложная? Они все сложные. На чемпионат мира не приезжают люди побороться просто так, они хотят выиграть, хотят быть на первом месте, поэтому все тяжёлые, на самом деле.

Чувствовал ли поддержку? Да, конечно. Спасибо всем любителям самбо, всем, кто болел и переживал. Сборная страны показывает себя во всей красе», — сказал Осипенко в интервью пресс-службе Всероссийский федерации самбо.