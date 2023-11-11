Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Осипенко прокомментировал 10-ю победу на ЧМ по самбо

Россиянин Осипенко прокомментировал 10-ю победу на ЧМ по самбо
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянин Артём Осипенко прокомментировал победу на чемпионате мира по спортивному самбо, проходящему в Ереване (Армения).

Напомним, победа стала для 35-летнего Осипенко 10-й в карьере. Впервые он завоевал золото мирового первенства в 2010 году.

«Какие эмоции… Ну нормально (улыбается). Как при первой, так и при 10-й… Сейчас чуть отдохнуть, чемпионат России скоро, надо опять готовиться.

Какая победа самая сложная? Они все сложные. На чемпионат мира не приезжают люди побороться просто так, они хотят выиграть, хотят быть на первом месте, поэтому все тяжёлые, на самом деле.

Чувствовал ли поддержку? Да, конечно. Спасибо всем любителям самбо, всем, кто болел и переживал. Сборная страны показывает себя во всей красе», — сказал Осипенко в интервью пресс-службе Всероссийский федерации самбо.

Материалы по теме
Россиянин Артём Осипенко стал 10-кратным чемпионом мира по самбо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android