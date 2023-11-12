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Соперник Усмана Нурмагомедова прокомментировал проваленный допинг-тест россиянина

Соперник Усмана Нурмагомедова прокомментировал проваленный допинг-тест россиянина
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Американец Брент Примус прокомментировал новость о дисквалификации российского бойца Усмана Нурмагомедова за положительный допинг-тест.

«Сегодня Энди Фостер сообщил мне, что мой соперник из Bellator 300 Усман Нурмагомедов сдал положительный результат на запрещённое вещество, и бой теперь признан несостоявшимся. Я хотел бы поблагодарить CSAC и Bellator за совместную работу по продвижению чистый спорт. Я усердно тренируюсь в зале и буду готов вернуться к Гран-при», — приводит слова Примуса журналист Ариэль Хельвани в соцсети Х (ранее Twitter).

В своём последнем бою Нурмагомедов одержал победу над Примусом единогласным решением. Сообщалось, что из-за допинга результат этого боя будет отменён, а Примус выйдет в финал Гран-при организации.

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