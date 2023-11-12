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Руководитель Bellator – о скандале с Усманом Нурмагомедовым: это был не допинг

Руководитель Bellator – о скандале с Усманом Нурмагомедовым: это был не допинг
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Руководитель Bellator Майк Коган высказался о допинговом скандале с российским бойцом смешанных единоборств Усманом Нурмагомедовым. Напомним, россиянин провалил допинг-тест и был дисквалифицирован из-за допинга. Его бой с американцем Брентом Примусом признан несостоявшимся.

«Это был не допинг. Никто не лишает его титула. Матч-реванш с Брентом Примусом – единственное, что имеет смысл», — написал Коган в своей социальной сети.

Ранее сообщалось, что у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, однако он не подал заявку на разрешение его употребления.

Нурмагомедов дебютировал как профессионал в 2017 году и в апреле 2021-го впервые провёл поединок в Bellator. Всего на счету россиянина в MMA 17 побед и ни одного поражения.

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