Усман Нурмагомедов выступил с заявлением о своей дисквалификации из-за допинг-теста

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов прокомментировал проваленный допинг-тест.

«Хочу дать короткий комментарий по последней новости касательно моего отстранения. В результатах моего теста нашли запрещённое вещество, которое попало в мой организм через медикаменты прописанные мне врачем. За несколько месяцев до моего боя я проводил курс лечения, но к сожалению, не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно. Хочу отметить, что комиссия штата провела собственное полное расследование, где я предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки, благодаря чему срок моей дисквалификации сократили до 6 месяцев, вместо более длительных отстранений принимаемых в таких случаях», — написал Нурмагомедов в своей социальной сети.

Ранее в Bellator заявили, что россиянин на данный момент остаётся чемпионом организации, несмотря на слухи о том, что он будет лишён титула.

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