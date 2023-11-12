Егор Сухопаров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по самбо

Сегодня, 12 ноября, в Ереване (Армения) состоялся поединок за бронзовую медаль чемпионата мира по самбо в весовой категории до 79 кг. В нём встречались россиянин Егор Сухопаров и белорус Александр Кокша.

Помимо Егора Сухопарова, сегодня бронзовую медаль также удалось завоевать Дарье Речкаловой, которая выступает в весовой категории до 80 кг.

Ранее, в первый день соревнований, российские самбисты выиграли четыре финальные схватки. Золотые медали получили: Саян Хертек (до 58 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Загид Гайдаров (до 79 кг, в боевом самбо) и Эльмира Кахраманова (до 54 кг).

Чемпионат мира по самбо проходит в Ереване с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.