Шаблий отреагировал на дисквалификацию Усмана Нурмагомедова

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Bellator Александр Шаблий прокомментировал дисквалификацию чемпиона, соотечественника Усмана Нурмагомедова из-за положительного допинг-теста. Напомним, ранее стало известно, что Нурмагомедов отстранён от выступлений на шесть месяцев.

«Не могу сказать, намеренно ли Усман принимал допинг. Это настолько закрытая тема для бойцов… Каждый может принимать допинг, откуда я могу знать, что он принимает? Есть анализы, которые показывают, а что показывают, мы же не знаем. Если бы я знал, то мог бы предположить.

Пишут, это препарат, на который имеется рецепт, но и на анаболические препараты, которые запрещены, можно выписывать рецепт. Поэтому не знаю», — сказал Шаблий в интервью YouTube-каналу «1 канал MMA».