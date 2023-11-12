Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могут подраться в одном шоу

Звёздные экс-чемпионы мира в супертяжёлом весе, британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) могут выступить в рамках одного шоу, которое состоится в Саудовской Аравии, сообщает издание BoxingScene.

По информации ресурса, Джошуа ведёт переговоры со шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO), в конце сентября нанёсшим второе поражение в карьере россиянину Мурату Гассиеву. Соперником Уайлдера может стать ещё один экс-чемпион новозеландец Джозеф Паркер (33-3, 23 KO).

В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Джошуа нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году. Уайлдер не выступал с октября 2022 года, когда также нокаутировал Хелениуса.