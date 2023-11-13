Дана Уайт отреагировал на победу Тома Аспиналла в бою с Сергеем Павловичем

Руководитель UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу победы британского бойа Тома Аспиналла в поединке с россиянином Сергеем Павловичем.

«Аспиналл принял этот бой на коротком уведомлении. И он выглядел блестяще против Павловича. Теперь у него есть много денег, чтобы немного передохнуть. Так что посмотрим, что будет дальше», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, после этой победы Аспиналл стал обладателем временного пояса в тяжёлом весе. Ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение ввести временный пояс.

Отметим, что поединок между Павловичем и Аспиналлом проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

Теперь на счету Аспиналла 14 побед и три поражения. У Павловича 18 побед и два поражения.