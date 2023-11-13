Гаджиев высказался о предстоящем поединке Штыркова и Минеева

Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем бое между российскими бойцами Иваном Штырковым и Владимиром Минеевым.

«Ваня, безусловно, одно из явлений в российской индустрии единоборств. Он больше, конечно, ассоциируется с ММА, но начал в последнее время выступать в кикбоксинге и боксе. Там у него пока не так хорошо получается, но опыт – дело наживное.

Володя, безусловно, фаворит. Но особенность Штыркова в том, что он не базовый кикбоксер и обладает несколько непредсказуемой для кикбоксинга техникой. Ну и плюс, конечно, физическая сила, потому что Ваня – здоровый, раскачанный человек. Его вес в обычной жизни составляет 110 килограммов. Такой человек может ударить», — приводит слова Гаджиева «РЕН ТВ».