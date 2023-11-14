Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Группа компаний «Стилобат» и Федерация кикбоксинга России организовали мастер-класс

Группа компаний «Стилобат» и Федерация кикбоксинга России организовали мастер-класс
Аудио-версия:
Комментарии

Фото: Павел Галактионов

10 ноября в спортивном студенческом клубе Санкт-Петербургского горного университета прошла открытая тренировка шестикратного чемпиона мира по кикбоксингу Владислава Туйнова. Организатором третьего по счету мастер-класса для студенчества выступили Федерация кикбоксинга России и Группа компаний «Стилобат».

Мастер-класс от самого титулованного российского кикбоксёра собрал более 50 студентов-кикбоксеров спортивного клуба вуза «Горняк».

Лев Мазараки
Лев Мазараки
Член высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России

«Горный университет является не только ключевым форпостом для подготовки инженерных кадров для промышленных российских предприятий, но и одним из центров развития студенческого спорта в стране. Современный спортивный клуб вуза, где преподают увлечённые своим делом тренеры — профессионалы с большой буквы. Они вносят большой вклад в российский кикбоксинг, готовят амбициозные спортивные кадры, которые дают региону и нашей стране медали. Особенно хочу отметить, что поддержку уже второму мероприятию оказывает Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга».

В течение двух часов в Горном университете Владислав Туйнов делился профессиональным опытом, тонкостями психологической настройки к соревнованиям, демонстрировал наиболее эффективные упражнения для подготовки к боям, подробно разобрал свою фирменную технику лоу-киков, ударов коленями, связки ударов руками.

Бату Хасиков
Бату Хасиков
Председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России

«Сейчас, когда мы живём в период турбулентности и вызовов, стоящих перед нашей страной, как никогда актуальны детский и студенческий спорт, который является основой для формирования правильных ценностей, знания истории своей страны и любви к ней. Кикбоксинг является одним из самых доступных видов единоборств, а также одним из наиболее эффективных с точки зрения развития физической формы и выносливости. Именно спорт, а особенно боевые искусства, кикбоксинг, помогают формировать силу духа, стержень личности подрастающего поколения. Поэтому мы делаем все, чтобы показать привлекательность кикбоксинга, привлечь в наш вид спорта как можно больше занимающихся. До конца года проведем еще два мастер-класса для студентов МГИМО и НИУ ВШЭ в Москве».

Реклама. 16+

Рекламодатель: ГК «Стилобат»
Erid: 2Ranyn7YYbS

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android