Группа компаний «Стилобат» и Федерация кикбоксинга России организовали мастер-класс

Фото: Павел Галактионов

10 ноября в спортивном студенческом клубе Санкт-Петербургского горного университета прошла открытая тренировка шестикратного чемпиона мира по кикбоксингу Владислава Туйнова. Организатором третьего по счету мастер-класса для студенчества выступили Федерация кикбоксинга России и Группа компаний «Стилобат».

Мастер-класс от самого титулованного российского кикбоксёра собрал более 50 студентов-кикбоксеров спортивного клуба вуза «Горняк».

Лев Мазараки Член высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России «Горный университет является не только ключевым форпостом для подготовки инженерных кадров для промышленных российских предприятий, но и одним из центров развития студенческого спорта в стране. Современный спортивный клуб вуза, где преподают увлечённые своим делом тренеры — профессионалы с большой буквы. Они вносят большой вклад в российский кикбоксинг, готовят амбициозные спортивные кадры, которые дают региону и нашей стране медали. Особенно хочу отметить, что поддержку уже второму мероприятию оказывает Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга».

В течение двух часов в Горном университете Владислав Туйнов делился профессиональным опытом, тонкостями психологической настройки к соревнованиям, демонстрировал наиболее эффективные упражнения для подготовки к боям, подробно разобрал свою фирменную технику лоу-киков, ударов коленями, связки ударов руками.

Бату Хасиков Председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России «Сейчас, когда мы живём в период турбулентности и вызовов, стоящих перед нашей страной, как никогда актуальны детский и студенческий спорт, который является основой для формирования правильных ценностей, знания истории своей страны и любви к ней. Кикбоксинг является одним из самых доступных видов единоборств, а также одним из наиболее эффективных с точки зрения развития физической формы и выносливости. Именно спорт, а особенно боевые искусства, кикбоксинг, помогают формировать силу духа, стержень личности подрастающего поколения. Поэтому мы делаем все, чтобы показать привлекательность кикбоксинга, привлечь в наш вид спорта как можно больше занимающихся. До конца года проведем еще два мастер-класса для студентов МГИМО и НИУ ВШЭ в Москве».

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