Немков: если Bellator совсем закроют, то в приоритете будет UFC

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков рассказал о том, в какой промоушен он отправится в случае, если Bellator будет закрыт.

«Если Bellator совсем закроют, то, конечно, в приоритете будет UFC. Там уже будем смотреть не на деньги. Потому что все хотят видеть меня в UFC, да и я хотел бы там подраться. Но пока я в Bellator, пока неизвестно, что будет дальше. Пока я тут», – приводит слова Немкова HFC.

Ранее несколько изданий сообщало о том, что американская организация Bellator прекратит своё существование и будет продана PFL.

Позднее представитель Bellator опроверг информацию о том, что промоушен прекратит свою деятельность в ближайшее время.

Напомним, Bellator существует с 2008 года и считается вторым по величине ММА-промоушеном в мире после UFC.