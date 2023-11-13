UFC объявила о следующем бое Мовсара Евлоева

Бойцовская организация UFC официально объявила о поединке в полулёгком весе (до 65 кг) между россиянином Мовсаром Евлоевым (17-0) и британцем Арнольдом Алленом (19-2), который состоится 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

Мовсару Евлоеву 29 лет. Россиянин дебютировал в качестве профессионального бойца MMA в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения.

Арнольду Аллену 29 лет. Британец дебютировал в UFC в 2015 году и в общей сложности провёл 11 боёв, уступив лишь однажды – в апреле на турнире UFC on ESPN 44 Аллен проиграл единогласным решением по итогам пяти раундов американскому экс-чемпиону Максу Холлоуэю.