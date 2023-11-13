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Сидельников высказался о возможном поединке Перейры и Анкалаева

Сидельников высказался о возможном поединке Перейры и Анкалаева
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о потенциальном поединке за звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Если Анкалаев правильно построит тактику, то полностью по силам. В борьбе он намного сильнее. А в стойке с Алексом не стоит работать. Перейра – высококлассный ударник, он показал это не раз. Если правильно подвестись, перевести в партер и там закончить, было бы идеально», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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