Обновлённый рейтинг UFC: Павлович и Анкалаев потеряли позиции в своих дивизионах

Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им, российские бойцы Сергей Павлович и Магомед Анкалаев опустились на одну строчку в своих дивизионах.

Павлович теперь занимает третью строчку в рейтинге тяжёлого веса. Том Аспиналл вышел на позицию временного чемпиона.

Анкалаев опустился на третье место в полутяжёлом дивизионе. Это произошло из-за победы Алекса Перейры в титульном поединке с Иржи Прохазкой. Теперь бразилец возглавляет рейтинг.

Напомним, в ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке проходил номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 295, в главном событии которого бились чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра. На этом же турнире Сергей Павлович уступил Тому Аспиналлу.