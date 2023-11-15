Менеджер Стрикленда: титульный бой Шона с Чимаевым даже не обсуждался

Лэнс Спод, менеджер чемпиона UFC в средней весовой категории американца Шона Стрикленда, отреагировал на информацию о том, что непобеждённый арабо-чеченский боец Хамзат Чимаев отказался от боя с его клиентом из-за травмы руки. По словам Спода, участие Борза в титульном поединке даже не обсуждалось.

«Титульный бой с Хамзатом даже не обсуждался. Понятия не имею, о чём говорит Чимаев. Ему не предлагали титульный поединок против Шона Стрикленда. Возможно, что Хамзат действительно получил тяжёлую травму руки. Мы многого не знаем. Шон — тот боец, который всегда будет делать то, что ему скажет UFC. Если это имеет смысл. Мы знали, что Дрикус дю Плесси всегда был претендентом номер один на титульный шанс. И теперь в этом нет сомнений. Но, конечно, Шон хочет завершить историю с Чимаевым», — сказал менеджер в интервью MMA Mania.

Ранее Хамзат Чимаев сообщил, что он отказался от титульного боя с Шоном Стриклендом из-за проблем со здоровьем. В связи с этим американцу был назначен поединок с Дрикусом дю Плесси, с которым они подерутся 21 января 2024 года на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).