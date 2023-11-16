WBC назначил обязательного претендента для Джермалла Чарло

Всемирный боксёрский совет (WBC), проводящий 61-й ежегодный съезд в Ташкенте (Узбекистан), назначил обязательного претендента для действующего обладателя титула в среднем весе (до 72,6 кг) американца Джермалла Чарло (32-0, 22 KO).

Им стал временный чемпион организации доминиканец Карлос Адамес (23-1, 18 KO).

Карлосу Адамесу 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и бóльшую часть карьеры провёл в первом среднем весе (до 69,9 кг), в рамках которого в ноябре 2019-го сразился за титул WBO, но уступил единогласным решением бразильцу Патрику Тейшейре.

В октябре 2022 года Адамес завоевал временный титул WBC в среднем весе, нокаутировав в третьем раунде мексиканского экс-претендента Хуана Монтьеля.