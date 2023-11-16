Соннен: Аспиналл стал первым, кто не почувствовал мощь Павловича

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказался о поединке между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.

«Единственное, во что мы все верили, это то, что Аспиналл не пойдёт в размен в центре октагона. «Он будет глупцом, если сделает это», — говорили мы, но он вышел, пошёл в размен, и уронил Павловича. Это был действительно большой сюрприз.

Если ты молодой боец и смотришь это, запомни раз и навсегда, что лучшая защита – это нападение. Том стал первым среди последних семи соперников Сергея, кто не почувствовал его мощь. Я не знаю, кто бьёт тяжелее – Том или Сергей, потому что Том не пропустил. Сергей не наносил удары, потому что был в защите, но нападение – твоя лучшая защита», — сказал Соннен в эфире своего подкаста.