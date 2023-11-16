Мэнни Пакьяо встретился с Макгрегором и Майком Тайсоном

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с бывшим ирландским чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим абсолютным американским чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.

Фото: Из личного архива Мэнни Пакьяо

В последнем бою, состоявшемся в августе 2021 года, Пакьяо уступил кубинцу Йорденису Угасу единогласным судейским решением и лишился титула WBA (Super) в полусреднем весе (до 66,7 кг). Примечательно, что на момент поединка 42-летний филиппинец был самым возрастным чемпионом в истории этого дивизиона.

Карл-Энтони Таунс встретился с Мэнни Пакьяо:

Напомним, ранее Макгрегор признался, что обсуждал с Пакьяо возможность провести боксёрский поединок и выражал уверенность, что сможет одержать победу.