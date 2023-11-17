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«Даже ружьё их не остановит». Райан Гарсия — о встрече Пакьяо, Макгрегора и Майка Тайсона

«Даже ружьё их не остановит». Райан Гарсия — о встрече Пакьяо, Макгрегора и Майка Тайсона
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Звёздный американский боксёр Райан Гарсия прокомментировал недавнее фото экс-чемпиона мира в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона. Также на снимке присутствует экс-чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Роберто Дюран.

Фото: Из личного архива Мэнни Пакьяо

«Даже ружьё не остановит эту команду», — написал Гарсия в соцсетях в комментариях под фото.

Пакьяо за время карьеры провёл 72 боя, в которых одержал 62 победы и потерпел восемь поражений. Ещё два поединка с его участием завершились вничью. На счету Тайсона 50 побед при шести поражениях. У Макгрегора, карьера которого сейчас продолжается, 22 победы при шести поражениях.

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