UFC анонсировал бой Муслима Салихова с Рэнди Брауном

Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов в следующем поединке встретится с представителем Ямайки Рэнди Брауном. Об этом информирует пресс-служба UFC. Противостояние состоится 17 декабря на турнире UFC 296.

«Столкновение ударников на UFC296! Король кунг-фу Муслим Салихов разделит октагон с Рэнди Брауном на последнем турнире 2023 года», — говорится в сообщении лиги Даны Уайта.

Фото: UFC

Напомним, Салихов в предыдущем поединке единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) уступил Николасу Далби. Бой прохожил 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (США).

Браун в прошлом бою победил Веллингтона Турмана единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28). Поединок состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.