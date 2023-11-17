«Не злитесь на него». Андре Уорд обратился к критикам Джейка Пола

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд высказался о фигуре Логана Пола и призвал публику не сильно критиковать боксёра, пришедшего в спорт из блогинка, так как он прикладывает большие усилия.

«Я не могу игнорировать то, что он делает. Многим людям есть что сказать об этом молодом человеке, но сточки зрения бокса, я знаю его окружение и ребят, с которыми он работает. Он среди настоящих боксёров в настоящем спортзале. Нужно взять волю в кулак, чтобы пройти этот процесс и стать хорошим боксёром.

Стал бы он когда-нибудь чемпионом мира, зная, как обстоят дела с организаторами? Вероятно, они это устроит, если денег будет достаточно. К тому же я должен уважать его за процесс. Люди говорят, что он что-то отбирает у боксёров. Как? Он привлекает внимание и интерес из параллельного мира, откуда пришёл Джейк. Если они последуют за ним в этом виде спорта, то я скажу другим боксёрам активизироваться и не злиться на Джейка», — скахал Уорд в интервью MMA Fighting.