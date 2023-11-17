«Нейт боится за свою репутацию». Джейк Пол — о бое с Диазом по правилам ММА

Боксёр, а также блогер Джейк Пол высказался о бывшем чемпионе UFC Нейте Диазе, с которым они ранее провели поединок по правилам бокса. Джейк Пол выразил уверенность, что победил бы Диаза в поединке по правилам смешанных единоборств, который может состоятся в рамках промоушена PFL.

«Пока не знаю, но они просто просят. Думаю, он в довольно отчаянном положении. У него есть желание зарабатывать деньги, а не желание добиться успеха. Мы готовы на бой по правила ММА в конце 2024 года. Предлагаем $ 10 млн., что больше, чем он когда-либо зарабатывал за ММА-бой. Он сидит там, в основном пьяный, и просит больше денег и пишет всякую чушь в социальных сетях, выкладывая постеры боёв и выставляя себя идиотом.

Я не могу понять, что они пытаются сделать, но это всё игра. Люди говорят, что они чего-то хотят, вызванивают других людей и кричат, но на самом деле ничем не занимаются. Именно это я стремился изменить в этом виде спорта и обеспечить своей аудитории прозрачность всего, что происходит во время переговоров. Я не боюсь драться с кем угодно, где угодно и когда угодно.

Да, я на 100% готов выступать в ММА. Я собираюсь начать бить коленями и вернуться к своим корням в Огайо, исполняя тейкдауны. Я искренне верю, что он знает, что этот бой будет действительно тяжёлым для него. Уверен, что он думает, что рискует всей своей репутацией в ММА, предоставляя мне шанс», — сказал Пол в интервью MMAJunkie.