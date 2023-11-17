Денис Тюлюлин и Кристиан Данкан показали одинаковый вес на UFC Vegas 82

Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин, которому в скором времени предстоит поединок с британцем Кристианом Данканом, сделал вес.

35-летний Тюлюлин показал аналогичный Данкану вес – 84,4 кг.

Отметим, что Тюлюлин согласился заменить Сезара Алмейду в поединке с Кристианом Данканом на турнире UFC Vegas 82. Сообщается, что Алмейда выбыл из-за срочной операции, которая необходима ему из-за инфекции.

Тюлюлин провёл в UFC четыре поединка и одержал победу только в одном из них. В своём последнем бою он встречался с Грегори Родригесом. Поединок, проходивший на турнире UFC 292 в ночь на 20 августа, завершился победой бразильца нокаутом в первом раунде.

В общей сложности в активе 34-летнего Тюлюлина 11 побед и восемь поражений в ММА.