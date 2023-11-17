Бивол назвал фаворита в поединке Усика и Фьюри

Боксёр Дмитрий Бивол поделился мнением насчёт фаворита боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«На сегодняшний день, конечно, фаворит – Усик. Но мы не знаем, в какой форме Тайсон Фьюри подойдёт к бою. Возможно, он извлёк какие-то уроки из поединка против Нганну. А может, и нет. Я этого не знаю», – приводит слова Бивола Boxing Social.

Напомним, недавно был анонсирован бой между Фьюри и украинцем Александром Усиком, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 17 февраля 2024 года.

Отметим, Тайсон в последнем поединке встречался с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну и победил его раздельным судейским решением по итогам 10 раундов. Усик в последнем бою дрался с британцем Даниэля Дюбуа, победив его техническим нокаутом в девятом раунде.