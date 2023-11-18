Минеев — Штырков: прямой эфир боя начнётся примерно в 00:00 мск

Сегодня, 18 ноября, на «RED ARENA» в Сочи состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии известные российские бойцы смешанного стиля Владимир Минеев и Иван Штырков проведут кикбоксёрский поединок.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Минеев досрочно победил во втором раунде бывшего чемпиона американского промоушена Bellator бразильца Рафаэля Карвальо. Штырков не выступал с августа, когда на турнире Hardcore Boxing проиграл техническим нокаутом Константину Ерохину.

Прямую трансляцию боя Минеев — Штырков проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию бойцовского вечера. Начало шоу — около 23:00 мск, начало поединка Минеева и Штыркова – около 00:00 мск.