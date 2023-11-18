Загорский сделал категоричный прогноз на бой Минеева и Штыркова

Известный российский ринг-анонсер Александр Загорский высказался о предстоящем кикбоксёрском поединке между именитыми отечественными бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым, который состоится сегодня, 18 ноября, в Сочи.

«Думаю, да, эта арена станет для Минеева таким местом силы. У них вообще затеяна трилогия, по-моему. Вчера на церемонии взвешивания Штырков сказал, что надеялся, что их первый бой пройдёт по правилам смешанных единоборств, где он, безусловно, чувствует себя увереннее, чем в кикбоксинге, где Минеев как рыба в воде и является многократным чемпионом мира по этому виду спорта.

Сегодня Штыркову будет очень тяжело конкурировать с профессиональным кикбоксёром. Мне кажется, будет досрочная победа Владимира Минеева. Мне нравится и Иван Штырков, но мне кажется, ему будет трудно», — сказал Загорский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.